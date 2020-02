Wie der Konzern am Freitag mitteilte, hat die chinesische Gesundheitsbehörde NMPA (China National Medical Products Administration) dem Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie grünes Licht erteilt.Künftig darf die Kombination als Erstlinien-Therapie bei Patienten eingesetzt werden, die an einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...