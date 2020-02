14.02.2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat die seit Anfang 2018 zum Konzern gehörende Hotelimmobilie in Göttingen an den "Core Budget Hotelfonds", einen Spezialfonds der Art-Invest Real Estate Funds GmbH veräußert. Damit hat mman sich vollständig von den Hotelaktivitäten rund um die bereits verkaufte GHOTEL getrennt. Das Tagesgeschäft geht weiter, die ominöse Ontake meldet sich auch nicht mehr - sollte eigentlich zu einer Erholung des Kurses führen. "Mit dem Verkauf der Göttingen-Immobilie ist unser Engagement in die GHOTEL-Gruppe, einem unserer ersten ...

