BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SNP SCHNEIDER-NEUREITHER AUF 75 (43) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT FIELMANN AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 57 EURBERNSTEIN HEBT METRO AG AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 11,50 EURCOMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 135 (133) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT RIB SOFTWARE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 30 (24) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 52 (51) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 171 (186) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'HSBC HEBT ZIEL FÜR DIC ASSET AUF 21 (20) EUR - 'BUY' LBBW HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 6,7 (6,0) EUR - 'HALTEN'LBBW SENKT ZIEL FÜR METRO AG AUF 13,2 (14,8) EUR - 'HALTEN'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 14,80 (14,95) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 156,00 (157,00) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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