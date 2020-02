An den europäischen Börsen ist gestern wieder etwas Ernüchterung eingekehrt, als Grund wurde das sprunghafte Ansteigen neuer Epidemiefälle genannt, wenngleich dieses zu einem guten Teil einer geänderten Erfassungsweise zuzuschreiben war. Der EuroStoxx 50 endete nach dem Zwölfjahreshoch vom Mittwoch mit einem leichten Minus von 0,2%, der französische CAC 40 schloss ebenso viel schwächer, der deutsche DAX beendete den Handel nahezu unverändert, in London kam es zu den deutlichsten Abgaben und der FTSE 100 ging rund 1,0% schwächer aus dem Handel. Aus Sektorensicht waren die Versorger nach einer Hochstufung des Segments durch Morgan Stanley mit einem Plus von 0,5% gefragt, zyklische Sektoren wie etwa die Automobilaktien dagegen fielen ...

