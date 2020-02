Der französische Energiekonzern EDF (ISIN: FR0010242511) will für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,48 Euro ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (0,31 Euro) ist dies eine Steigerung um knapp 55 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 12,60 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,81 Prozent. EDF (Electricite de France) zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und ...

