In einem Exklusiv-Interview lüften die Eigentümer EQT und Omers sowie der Chef der Deutschen Glasfaser ihr Geheimnis, wie die Fusion mit dem Anbieter Inexio den Glasfaserausbau in ländlichen Regionen beschleunigen soll.

Auch das Sturmtief "Sabine" kann die Stimmung in der Niederlassung Monheim der Deutschen Glasfaser nicht verhageln. Nach monatelangen Verhandlungen freut sich Uwe Nickl, der Chef der Deutschen Glasfaser, über den Abschluss eines Milliarden-Deals, der die Kräfteverhältnisse auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt kräftig durcheinander wirbeln soll. Im Interview mit der WirtschaftsWoche legt er zum ersten Mal seine Pläne offen. Per Videokonferenz sind auch die verantwortlichen Top-Manager der beiden neuen Großaktionäre zugeschaltet: Aus München Matthias Fackler vom schwedischen Investor EQT und aus London Ralph Berg vom kanadischen Pensionsfonds Omers.

Herr Fackler, Deutschland gehört beim Bau von Glasfasernetzen zu den Schlusslichtern in Europa, weil den beiden Platzhirschen Deutsche Telekom und Vodafone der Ausbau viel zu teuer ist und die Förderprogramme der Bundesregierung viel zu langsam anlaufen. Warum kommt ein schwedischer Investor wie EQT ausgerechnet jetzt auf die Idee, Milliarden in den Bau von Glasfasernetzen zu investieren?Fackler: An der Idee, die beiden regionalen Glasfaseranbieter Inexio und die Deutsche Glasfaser unter einem Dach zusammenzulegen, arbeiten wir bereits seit zwei Jahren. Wir glauben, dass die beiden Unternehmen perfekt zusammenpassen. Wir gehen davon aus, dass wir die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden zeitnah bekommen. Danach sollen die beiden Unternehmen den Grundstock für eine neue, große Gruppe bilden, die sich ganz auf den Bau von Glasfaseranschlüssen in bisher unterversorgten ländlichen Regionen konzentriert. Kombiniert und mit unserer Finanzkraft werden die beiden Unternehmen ein sehr viel schlagkräftigerer Spieler auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt.

Inexio hat seine Wurzeln im Südwesten Deutschlands, die Deutsche Glasfaser ist vor allem in NRW aktiv. Soll das fusionierte Unternehmen jetzt bundesweit aktiv werden?Fackler: Genau dieses Ziel verfolgen wir als Investor mit der Fusion. Möglichst viele Haushalte in ländlichen Gebieten sollen Glasfaser bekommen. In den nächsten fünf bis sechs Jahren wollen wir sieben Milliarden Euro investieren. Die Digitalisierung ist eines der ganz großen Themen in Deutschland. Wir wollen dazu beitragen, dieses Problem zu lösen. Nickl: Unsere Ankündigung ist extrem wichtig. Deutschland bleibt als Investitionsstandort für Infrastruktur attraktiv. Wir werden sechs bis sieben Millionen Haushalte sehr effizient an unsere Glasfaser anschließen. Wir werden dadurch ein sehr vitaler Teil der Digitalisierung im ländlichen Raum. Die Deutsche Telekom verspricht zwar hohe Bandbreiten, aber aufgrund ihrer alten Kupferleitungen kann sie nicht die benötigten Übertragungsraten liefern. Aus zwei mittelständischen Unternehmen entsteht ein neuer starker Spieler, der vorrangig in die unterversorgten weißen und grauen Flecken investiert.Berg: ...

