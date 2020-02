Mit heutigem Tag nimmt das Werk II am chinesischen AT&S Standort Chongqing den Betrieb wieder auf. Der Öffnung des Werks waren sehr intensive Verhandlungen mit den chinesischen Behörden vorangegangen, die entsprechend einer lokalen Verordnung das Wiederanlaufen der Produktion an strenge Vorgaben knüpfen, informiert AT&S. Mit der Genehmigung sind nun wieder alle drei chinesischen AT&S Werke zumindest mit eingeschränkten Kapazitäten in Betrieb. Das Werk Chongqing I war mit einer kurzen, wartungsbedingten Unterbrechung auch während der Neujahrfeiertage in Betrieb und fiel daher nicht unter die oben erwähnte Regelung zur Wiederaufnahme der Produktion. Das größte chinesische AT&S Werk in Shanghai konnte wie geplant am 10. Februar, nach Ablauf der verlängerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...