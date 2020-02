"Wir wollen in sichere Hände", fordern Real-Mitarbeiter vor der Hauptversammlung des Mutterkonzerns Metro. Auch von den Aktionären wird es für Vorstandschef Olaf Koch heute nicht nur Applaus geben.

Eines ist Metro-Chef Olaf Koch bei der Hauptversammlung an diesem Freitag sicher: der Unmut seiner Aktionäre. Der Kurs der Metro-Papiere dümpelt dahin. "Auf der Hauptversammlung werde ich alle Aktionäre auffordern, dem Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern", kündigte etwa ein Anteilseigner im Vorfeld seinen Gegenantrag via E-Mail an. Seine Begründung: "Nach Praktiker, Kaufhof und Saturn wurde nun Real erfolgreich in die die roten Zahlen gewirtschaftet." Der Vorstand verstoße gegen Unternehmensrichtlinien und schade so dem Image des Unternehmens, schreibt ein anderer Aktionär und beklagt Lebendtiertransporte. Vor allem aber dürfte der geplante Verkauf der Supermarktkette Real Anlass für Kritik geben.

Direkt vor der Hauptversammlung demonstrierten Hunderte Real-Mitarbeiter für eine Absicherung ihrer Arbeitsplätze und ihrer Löhne. Die Beschäftigten skandierten: "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", und forderten auf Transparenten: "Wir wollen in sichere Hände".

Die Handelskette mit rund 270 Märkten und 34.000 Beschäftigten soll an ein Konsortium um den Finanzinvestor SCP und den Immobilieninvestor X-Bricks verkauft werden. Anschließend wird Real zerschlagen. Zwar wollen die Käufer einen Kern von mindestens 50 Real-Märkten für mindestens 24 Monate weiter betreiben. ...

