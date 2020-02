Hohe Auszeichnung für eine Lösung im Sinne der Kreislaufwirtschaft: Der patentierte Standbodenbeutel von Werner & Mertz und Mondi erhält den World Star Packaging Award in der Kategorie "Household". "Der hochinnovative, zu 100 Prozent recycelbare Beutel nimmt mehrere Sortier- und Recyclinghürden auf dem Weg zu echter Recyclingfähigkeit. […] Das ist Cradle-to-Cradle!" - begründet die Wettbewerbsjury der World Packaging Organization ihre Entscheidung. Der Preis wird am 8. Mai 2020 im Rahmen der Fachmesse Interpack in Düsseldorf überreicht. Das Mainzer Reinigungsmittelunternehmen Werner & Mertz entwickelte ...

