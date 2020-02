Vorläufigen Zahlen zufolge beträgt das bereinigte Ebitda 104 Mio. Euro bei einem organischen Umsatzwachstum von 6 %. Als weiteren wichtigen Meilenstein meldet Bilfinger einen Free Cashflow von 57 Mio. Euro bei einer starken zugrundeliegenden Cash Conversion im vierten Quartal. Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen im Geschäftsjahr 2019 dank einer robusten Marktnachfrage um 4 % auf 4.327 Mio Euro.

"Meine Kollegen und ich freuen uns über die Fortschritte, die wir trotz erheblichen Gegenwinds im Jahr 2019 erzielt haben - aber zufrieden sind wir noch nicht", sagte CEO Tom Blades. "In Anlehnung an die Worte eines berühmten ehemaligen EZB-Präsidenten werden wir tun, "was immer notwendig ist", um bis 2021 unser EBITA-Ziel von 5 Prozent zu erreichen und in der Folgezeit zu halten." Auf der Grundlage der veröffentlichten Zahlen werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 23. April erneut die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorschlagen. Der Konzern erfüllte nicht nur seine finanziellen Ziele, sondern schloss auch die Aufbauphase seiner Unternehmensstrategie ab. Bilfinger sieht sich damit gut positioniert, diese Strategie in den kommenden Jahren auszubauen.

Strategie 2020+: "Stärken stärken"

Bis 2024 sollen sich die Aktivitäten von Bilfinger weiterhin auf die Regionen Europa, Nordamerika und Naher Osten konzentrieren, wo das Unternehmen seine "Stärken stärken" und ...

