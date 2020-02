Magdalena Kowalewska von Immofinanz Polen durfte bei den 12th Annual CEE Retail Awards in Warschau gleich zwei Preise für die IIA entgegennehmen: "Investor of the year" und "Retail Park Chain Developer". Die Zeitung "Puls Bisnezu" hat ihr einen Artikel gewidmet, dabei geht es um die Aussichten in Polen und Pläne mit dem Immofinanz-Brand Stop Shop. Zu Puls Bisnezu habe ich Bezug: Ich arbeitete ja in der Frühphase des WirtschaftsBlatts ein paar Jahre lang mit und dort kam von den damaligen Eigentümern, der schwedischen Bonnier Group, immer wieder die zum Konzern gehörende "Puls Bisnezu" als Vorbild. Und ja, ich hab mir durchaus einiges abgeschaut.

