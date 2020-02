Heute haben "25 Jahre Wolford an der Wiener Börse". Dazu hat die Wiener Börse das Live-Orderbuch for free. Es ist immer wieder interessant, da reinzuschauen. https://www.wienerborse.at/marktdaten/aktien-sonstige/orderbuch/?ISIN=AT0000834007&ID_NOTATION=1534147Gratulation auch von uns an Maresa Hoffmann & Co. ...Wolford ( Akt. Indikation: 5,95 /6,10, 0,42%)

Den vollständigen Artikel lesen ...