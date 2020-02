Uniqa-Chef Andreas Brandstetter ist mit 108,214 Punkten der CEO der Stunde. Mehr dazu wohl ab kommender Woche, das wird ein Fixpunkt auf boerse-social.com mit einem neuen vollautomatischen Tool. Übrigens: Am 30. Mai 2018 hat die Uniqa-Aktie mit 10,11 Euro zuletzt in der Zweistelligkeit geschlossen. Vielleicht geht sich das auch in der nahen Zukunft wieder aus. Es wird auch irgendwie Zeit, die Uniqa gehörte zu den schwächsten österreichischen Aktien des vergangenen Jahrzehnts.Uniqa ( Akt. Indikation: 9,77 /9,79, -0,56%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.02.)

