++ Europäische Aktien werden am Freitag gemischt gehandelt ++ Wirecard gab vorläufige Ergebnisse für 2019 bekannt ++ Daimler ruft etwa 300 Tsd. Fahrzeuge weltweit zurück ++Die Aktienmärkte in Europa eröffnen am Freitag gemischt. Zwei Stunden nach der Markteröffnung liegt die Mehrheit der Blue-Chip-Indizes jedoch etwas niedriger. Das Ausmaß der Rückgänge ist jedoch recht gering. Die heute veröffentlichten BIP-Zahlen aus Deutschland zeigten, dass die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2019 stagnierte. Das Ausbleiben der Kontraktion kann angesichts der katastrophalen ...

