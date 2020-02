Für den Auftrag sehr flüssiger wie auch hochviskoser Medien eignen sich besonders volumetrische Kolbendosierer. Aufgrund ihres einfachen und dennoch robusten Konstruktionsprinzips stellen selbst gefüllte und/oder abrasive Materialien für diese Systeme kein Problem dar. Auch die Bandbreite an möglichen Anwendungen ist vielfältig: Kolbendosierer kommen sowohl für den Füllverguss und Dichtapplikationen zum Einsatz als auch für Aufgaben in den Bereichen Kleben, Versiegeln oder Wärmemanagement. Der neue Dosierer wurde für die einfache und flexible Integration in eine bestehende Produktion optimiert. ...

