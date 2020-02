ERG schafft den Wandel vom Ölhändler zum Ökostromanbieter, Nokia stabilisiert sich mit 5G-Aufträgen und Ölkonzern Total setzt auf Ladesäulen für E-Autos. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: ERG - Von Schwarz auf Grün

Am 2. Juni 1938 gründete Edoardo Garrone in Genua den Ölhändler Edoardo Raffinerie Garrone (ERG). Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg das Unternehmen ins Raffineriegeschäft ein, in den 1980er-Jahren kam ein Tankstellennetz dazu, in den 2000er-Jahren wurde ERG Stromerzeuger, noch auf Basis fossiler Energieträger.

Die Wende zum reinen Ökostromanbieter vollzog das italienische Familienunternehmen - die Gründerfamilie hält mit 62,5 Prozent des Aktienkapitals weiterhin die Kontrollmehrheit - von 2006 an. Damit waren sie der Konkurrenz einen Schritt voraus. Vermögenswerte mit Bezug zum Rohöl im Volumen von 3,8 Milliarden Euro wurden verkauft. Die Erlöse plus einer Milliarde Euro wurden in den Aufbau regenerativer Energieerzeugung gesteckt. Es ging los mit Investitionen in die Windenergie durch Übernahme von EnerTAD. Der Einstieg in die Wasserkraft gelang 2015 durch den Kauf des Italiengeschäfts von E.On. Die komplette Ausrichtung auf erneuerbare Energien wurde Anfang Januar 2018 abgeschlossen, als die Mehrheit am Erdölunternehmen TotalErg verkauft wurde. Wenige Monate später folgte der Einstieg in die Solarenergie. Belohnt wurde der konsequente Umbau zum Ökostromanbieter mit einer installierten Kapazität von inzwischen mehr als 3000 Megawatt unlängst durch eine Hochstufung im Nachhaltigkeits-Rating des Indexanbieters MSCI von A auf AA.

Am 10. März präsentieren die Italiener ihr Jahresergebnis. In Aussicht gestellt hat der Vorstand ein respektables Ergebnis vor Wertberichtigungen (Ebitda) zwischen 495 und 505 Millionen Euro.

Aktientipp 2: Nokia - Attraktiv dank 5G-Aufträgen und Übernahmefantasie

In Großbritannien wird Nokia für den Mobilfunkkonzern O2 ein neues 5G-Netz errichten. In New York, Los Angeles, Washington und Phoenix werden die Finnen Netztechnik der leistungsfähigen fünften Generation für den Konkurrenten Sprint liefern. Telekom-Ableger T-Mobile, der durch die Fusion mit Sprint beflügelt wird, hat Nokia-Technik für den ganzen US-Markt bestellt. Mit der Deutschen Bahn wird Nokia erstmals ein 5G-basiertes Netz für automatisierte Bahnbetriebsabläufe testen. Allein im vierten Quartal vergangenen Jahres konnte Nokia 15 Verträge für den Bau von 5G-Netzen abschließen. Die neue Mobilfunktechnologie wird zum wichtigsten Wachstumsmotor des finnischen Netzwerkausrüsters.

Die Enttäuschung im vergangenen Jahr war riesig, als Nokia seine Gewinnziele zusammenstrich, weil die finanziellen Vorleistungen für die neue 5G-Technologie bei Weitem unterschätzt wurden. Nokia wird deshalb für 2019 die Dividende ausfallen lassen. Doch nun gibt es Anzeichen, dass sich das operative Geschäft auf niedrigem Niveau stabilisiert: Im vierten Quartal 2019 erzielten die Finnen einen stabilen Umsatz von 6,9 Milliarden Euro und konnten dabei die operative Marge von 8,0 auf 11,6 Prozent deutlich erhöhen. Der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft zieht an. Mit 1,7 Milliarden Euro ist die Netto-Cashposition mittlerweile besser als befürchtet.

Nach dem massiven Kursverfall der vergangenen Jahre haben Nokia-Aktien nun die Chance auf eine Bodenbildung. Dass Nokia als Übernahmekandidat gilt, kommt dem Kurs zugute.

Aktientipp 3: Total - Ölpreisdelle nutzen

Mit 91 Millionen Dollar beteiligt sich Total am Bau des ersten Solarkraftwerks in Qatar. Ende 2021 soll die Anlage ans Netz gehen und dem Wüstenstaat ein Zehntel seines Strombedarfs liefern. In Europa unterhält Total für Elektroautos 16.000 Ladepunkte; in diesem Jahr sollen es 23.000 werden. Dank einer Partnerschaft mit dem indischen Misch- und Energiekonzern Adani (dessen Kohlemine in Australien von Klimaschützern heftig kritisiert wird) erschließen sich die Franzosen den indischen Markt für Autogas. Mehr als ein Drittel seiner Investitionen steckt Total in sein junges Geschäftsfeld erneuerbare Energien und Flüssiggas, schon 16 Prozent der operativen Gesamtgewinne bringt die Sparte ein. Sie trägt entscheidend dazu bei, dass dem Ölmulti Total die Wende zum modernen, integrierten Energiekonzern gelingen sollte.

Lukrative Basis bleibt die Förderung von Öl und Gas. Umsatz und Gewinn leiden hier zwar unter niedrigen Verkaufspreisen. ...

