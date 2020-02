Bei einem Pressegespräch zum Thema Klimaneutralität, das von der VBV veranstaltet wurde, und bei dem neben VBV auch Vöslauer Mineralwasser, ÖBB Railcargo und der WWF am Podium saßen, wurden die Unternehmen seitens der anwesenden Journalisten auch auf eine mögliche Börsenotiz angesprochen. Sowohl seitens Vöslauer, die bekanntlich zur börsenotierten Ottakringer Gruppe gehört, als auch seitens ÖBB Rail Cargo wurde allerdings abgewunken, es gebe keine diesbezüglichen Beschlüsse bzw. Pläne, so die anwesenden Manager Clemens Först (ÖBB Rail Cargo) und Herbert Schlossnikl (Vöslauer). Die Wolftank-Adisa-Aktie ist zusätzlich zu den bestehenden Handelsplätzen Wien und München nun auch im Xetra Listing an ...

