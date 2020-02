In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 14.02. 16:39: VW bietet nach Abgasskandal Dieselfahrern zwischen 1350 und 6200 Euro Schadensersatz anVolkswagen will nach einem Vorstandbeschluss betroffenen Dieselfahrern in Deutschland erstmals eine Entschädigung von insgesamt 830 Millionen Euro zahlen.>> Artikel lesen 14.02. 16:23: Der Discounter Lidl plant ein neues, ungewöhnliches Bau-Projekt und will so Wohnraum schaffenDerzeit befindet sich Lidl in der Endphase der Planungen. Im Frühsommer soll in Kooperation mit dem Bauunternehmen Max Bögl mit dem Bau begonnen werden.>> Artikel lesen 14.02. 16:03: Will Google Tesla kaufen? Ein Gerücht treibt die Aktie des E-Autobauers ...

