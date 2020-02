Nach der Fusion mit Sprint beginnt für T-Mobile US eine neue Ära. Das Unternehmen muss künftig auf die provozierenden Showeinlagen von John Legere verzichten. Wie tickt der neue Chef Mike Sievert?

Sein erster Versuch, so spöttisch und provozierend wie John Legere zu sein, ging daneben. Als sich Anfang der Woche abzeichnete, dass das US-Kartellgericht die seit Langem herbeigesehnte Fusion mit Sprint genehmigt, übte der designierte T-Mobile-Chef Mike Sievert das freche Twittern. "Verizon 5G läuft in eine Bar … Die Verbindung bricht ab. Das ist alles. Das ist der Witz", schrieb Sievert in Richtung des Konkurrenten Verizon, der sich rühmt, sein 5G-Netz am schnellsten auszubauen. Doch die Pointe ohne Pointe verpuffte. Immerhin zeigten sich die vom Noch-Chef John Legere verwöhnten Follower gnädig - und schickten Sievert zum Trost knapp 1300 Likes.

Im Mai 2020, wenn die Fusion die letzten regulatorischen Hürden genommen haben soll, wird Sievert vom heimlichen zum tatsächlichen Chef von T-Mobile aufsteigen. Dann rückt der stille und schüchtern wirkende Chief Operating Officer (COO) an die Spitze des neuen Mobilfunkkonzerns mit 127 Millionen Mobilfunkkunden und einem Jahresumsatz von mehr als 70 Milliarden US-Dollar. Sievert, so die Vorgabe aus der Bonner Konzernzentrale, soll die Expansion vorantreiben und den größeren Konkurrenten AT&T und Verizon weiter Marktanteile abluchsen. Dafür müssen T-Mobile US und Sprint schnell zu einer Einheit verschmelzen. ...

