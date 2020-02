Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr 0% auf 16,9, davor 8 Tage im Plus (7,78% Zuwachs von 15,68 auf 16,9), SW Umwelttechnik +2,94% auf 35, davor 5 Tage im Plus (16,67% Zuwachs von 30 auf 35), Rosgix -0,05% auf 2763,97, davor 4 Tage im Plus (0,81% Zuwachs von 2743,15 auf 2765,3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Pierer Mobility AG 48,6 (MA100: 48,47, xU, davor 22 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Gurktaler AG VZ (bester), UBM (bester), UIAG (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (1 Platz gutgemacht, von 3 auf 2); dazu, CA Immo (-1, von 2 auf 3), Immofinanz (+1, von 5 auf 4), FACC (-1, von 4 auf 5), Verbund (+1, von 7 auf 6), Uniqa (-1, von 6 auf 7), Erste Group (+1, von 10 auf 9), ...

