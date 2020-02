Viele hatten einen schwächeren Dollar in diesem Jahr erwartet. Doch er steigt und steigt. Analysten warnen vor den Risiken des Höhenflugs.

Eine beliebte Erfolgsformel am Kapitalmarkt lautet: The Trend is your friend, der Trend ist dein Freund. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der US-Dollar. Er hat bereits 2018 und 2019 im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen zum Teil deutlich zugelegt.

Obwohl viele Analysten für dieses Jahr eher skeptischer sind, steigt und steigt er. Diese Woche erreichte der Dollar im Vergleich zum Euro den höchsten Stand seit 2017.

Er profitiert unter anderem von der robusten Wirtschaft in den USA und der Konjunkturschwäche in Europa. Aber auch von vergleichsweise hohen Zinsen in den USA und der Unsicherheit um Sars-CoV-2, die dazu führt, dass Anleger Risiken meiden. Aus Sicht von Analysten birgt der aktuelle Höhenflug jedoch Risiken.

Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann warnt in einem aktuellen Kommentar vor einer spekulativen Blase. "Anleger sollten sich der Gefahr bewusst sein, dass es, wenn die Party mal vorbei ist, schnell in die andere Richtung gehen kann", schreibt er.

Aktuell profitiert der Dollar unter anderem von der Nervosität rund um Sars-CoV-2. In Zeiten hoher Unsicherheit meiden Investoren Risiken und bringen ihr Kapital in sogenannte sichere Häfen, die als besonders risikoarm gelten. Dazu zählt am Devisenmarkt neben dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken auch der US-Dollar. Dieser hat jedoch auch in Phasen zugelegt, in denen die Furcht vor Sars-CoV-2 an den Märkten eher abgenommen hat.

Einen Grund für den Aufwärtstrend beim Dollar sieht Leuchtmann in der aktuell sehr geringen Schwankungsintensität des Wechselkurses zum Euro. Dies führt dazu, dass sich die Zinsdifferenzen zwischen dem Euro-Raum und den USA stärker bemerkbar machen. Im Euro-Raum liegt der derzeit entscheidende Einlagezins bei minus 0,5 Prozent - in den USA dagegen ist der Leitzins zwischen 1,5 und 1,75 Prozent festgelegt.

Dadurch wird eine besondere Form von Währungsgeschäften attraktiver: sogenannte Carry-Trades. Dabei verschulden sich Investoren in einem Währungsraum, wo die Zinsen niedrig sind, und legen das Kapital dort an, wo sie höher sind. Solche Geschäfte funktionieren dann am besten, wenn die Währung, in der man sich verschuldet, abwertet und keinen allzu großen Schwankungen unterliegt. Auch für Unternehmen aus anderen Währungsräumen wie den USA ist es derzeit attraktiv, sich in Euro zu verschulden. Wenn sie sich in Euro verschulden und das Kapital in andere Währungsräume verschieben, schwächt das tendenziell den Euro-Kurs und stärkt den Dollar.

Ein weiterer wichtiger Grund für die aktuelle Schwäche des Euros sind schlechte Konjunkturdaten für den Euro-Raum. So erlitt die Industrieproduktion in Deutschland nach neuen Zahlen im Dezember 2019 den stärksten Einbruch seit der Finanzkrise. Auch in anderen Euro-Ländern wie etwa Italien war der Rückgang beträchtlich. ...

