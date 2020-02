Die Anleger werden vorsichtiger - Corona scheint vielleicht doch schlimmer zu werden als gehofft - eine Börsenwoche die relativ verhalten bei 13.476,00 Punkten begann - die folgenden Tage wurden spannender und zeigten neue Höchststände. Und spannende Einzelstories... Am Wochenende hatten wir uns mit den beiden in den ersten sechs Wochen starken Evotec und Wirecard beschäftigt - mehr als Windowdressing. Am Montag zeigte co.don, dass man auch Wachstumsphantasien absichern kann mit einem zweiten Standbein, Teamviewer liefert sehr gute Zahlen für 2019 - dem Markt diente der Ausblick mit prognostizierten ...

