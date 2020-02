Deutschland sollte schon bald eine Lebensmittelampel namens Nutri-Score bekommen. Doch das Label nach französischem Vorbild finden in Deutschland viele ungenießbar.

Erdbeerjoghurt, das klingt natürlich, simpel und lecker, doch in dem lilafarbenen Becher verbirgt sich so einiges mehr als nur Milch und Obst. Der französische Lebensmittelhersteller Danone hat seinem Produkt allein drei Süßstoffe untergerührt, dazu Verdickungsmittel wie Maisstärke, Pektine und Carrageene, Milchsäure und Natriumcitrat für den Geschmack. Unter dem klangvollen Namen Vitalinea, garniert mit Herzdekor, wird die Laborware in Frankreich und Belgien vertrieben. Die Botschaft an die Konsumenten: Hier tust du etwas für deine gute Ernährung. Wie zum Beweis prangt noch ein grün leuchtendes A auf dem Becher.

Das bunte Logo gehört zur Nährwertkennzeichnung Nutri-Score. Bald kommt diese Lebensmittelampel auch nach Deutschland, so hat es Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) im vergangenen August angekündigt. Das Problem der vermeintlich einfachen, leicht verständlichen Kundeninformation ist nur: Ein weitaus natürlicheres Konkurrenzprodukt aus Bayern wird dann schlechter abschneiden. Der Erdbeerjoghurt von Weihenstephan etwa, ganz ohne chemische Zusätze und künstliche Süßstoffe, bekäme nur ein hellgrünes B - weil er fetter ist und Fruchtzucker enthält.

Verbraucherschützer rühmen Nutri-Score, weil das regenbogenbunte Logo Lebensmittel für Supermarktkunden in fünf klare Kategorien vorsortiert, vom empfehlenswerten sattgrünen A bis zum bedenklich-roten E. Wenn hochbearbeitete Lebensmittel jedoch besser abschneiden als Naturbelassenes, ...

