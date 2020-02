Der französische Präsident Emmanuel Macron hat auf der Sicherheitskonferenz in München einen anderen Umgang mit Russland gefordert. Macron nannte die Politik der vergangenen Jahre "völlig ineffizient".

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat einen anderen Umgang mit Russland gefordert. Europa brauche einen glaubwürdigen Ansatz, der fordernd sei, an seinen Prinzipien festhalte und zugleich die Wiederaufnahme eines strategischen Dialogs enthalte, der seine Zeit brauchen werde, sagte Macron am Samstag auf der Münchener Sicherheitskonferenz.

Die Beziehungen der EU-Mitgliedsstaaten mit Russland sind wegen des Konflikts in der Ostukraine, in dem Moskau prorussische Separatisten unterstützt, und der Annexion der Krim 2014 belastet. Die EU und die USA haben deswegen Sanktionen gegen Russland verhängt. Macron nannte diese Politik der vergangenen Jahre "völlig ineffizient". So hätten "Sanktionen absolut nichts in Russland verändert - ich schlage nicht vor, alle aufzuheben, ich stelle das nur fest." Im vergangenen Jahr hätten Gipfeltreffen Frankreichs, Deutschlands, Russlands und der Ukraine den Dialog mit Moskau wieder in Gang gebracht. Zur Lösung des seit sechs Jahren anhaltenden Konflikts könnte es im April in Berlin ein weiteres Gipfeltreffen geben. Europa müsse sich auf lange Sicht wieder mit Russland beschäftigen und zugleich betonen, dass ...

