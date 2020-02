Man könnte denken, dass die immer weiter steigenden Aktienmärkte jetzt endgültig den Boden der Realität verlassen hätten. Das ist aber so nicht richtig. Am Aktienmarkt gelten einfach andere Regeln. Die steigende Zahl immenser Risiken spielt zwar grundsätzlich eine Rolle. Aber am Aktienmarkt gibt es einen "Joker" namens Geld. Und es gibt gerade bei den ganz großen Akteuren Notwendigkeiten, die schwerer wiegen als Gefahren. Trotzdem ist der Markt nie eine Einbahnstraße, das hat die der aktuellen sehr ähnliche Phase 2007/2008 bewiesen. Alles schon mal dagewesen … und diejenigen, deren Kapitalmacht Trends ebenso schaffen wie beenden kann, wissen das. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 15. Februar 2020 lesen Sie:

SSE intern: Die "andere" Realität

Markt-Check: Wenn die Computer tun würden, was sie tun sollen …

Die besonderen Charts: US-Rendite-Absturz zeigt den Ernst der Lage

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Kein Handlungsbedarf zum Wochenstart

SSE-Depot: Wir leben in seltsamen Zeiten

Erläuterungen & Disclaimer

ISIN: US78378X1072, US2605661048, NL0000235190

