Sowohl Republikaner als auch Demokraten sind im US-Wahlkampf von Facebook abhängiger denn je. Die Macht des sozialen Netzwerks wird steigen - selbst wenn die Politik es regulieren würde.

Man hätte mit Mark Zuckerberg fast Mitleid haben können, als er vor ein paar Wochen seine Quartalszahlen präsentierte - und sich selbst als Chef des weltweit größten Freunde-Netzwerks eine neue Devise verordnete. "Ich möchte nicht mehr gemocht, sondern verstanden werden", sagte der Milliardär und kündigte eine Charmeoffensive an. Zuckerberg will sich erklären, keine Bühne ist dafür groß genug: Er nimmt an der Münchner Sicherheitskonferenz teil und fährt zu Arbeitstreffen nach Brüssel. Top-Thema allerorten: Wie umgehen mit Facebook in Zeiten von Datenskandal, Fake News und Russlandeinfluss?

Facebook steht mehr denn je unter Generalverdacht - insbesondere im US-Wahljahr 2020. Vor vier Jahren erschütterte der Skandal um die Datenfirma Cambridge Analytica Politik und Konzern. Hatte das Netzwerk bewusst weggeschaut, als mit Daten von Millionen Amerikanern Wahlmanipulation betrieben wurde? Facebook kämpft bis heute um Vertrauen. Die Voraussetzungen sind schlecht: Gewinnt Amtsinhaber Donald Trump im Herbst, wird Zuckerberg von der politischen Konkurrenz als Steigbügelhalter verfemt. Verliert Trump, werden Republikaner Facebook eine liberale Verschwörung andichten. Politiker überbieten sich bereits mit Regulierungsvorschlägen. 2020 wird zum Schicksalsjahr für Zuckerberg.

Doch je heftiger die politische Empörungswelle anrollt, desto mehr zeigt sich, dass Facebook-Chef Zuckerberg am Ende gestärkt aus der Debatte hervorgehen könnte. Bislang hat er sich geschickt verhalten. Er kommt Datenschützern ein bisschen entgegen, ohne sein Geschäftsmodell zu untergraben. Er verteidigt sein Netzwerk als Bollwerk gegen private Meinungszensur - und nimmt billigend in Kauf, dass Facebook den Platz als Plattform für politische Fake-Botschaften einnimmt. Er reagiert auf Kritik von Mitarbeitern - um ihnen unmissverständlich klarzumachen, wo seine Toleranzgrenze liegt. Wirtschaftlich steht Facebook besser da denn je. Das Modell Zuckerbrot und Peitsche funktioniert erstaunlich gut.

Gerade im Superwahljahr zeigt sich das Dilemma der Politik. Wer sich in den USA zur Wahl stellt, muss die Meinungsmacht von Facebook fürchten. Gleichzeitig kann er nicht ohne. Facebook bleibt unverzichtbare Verteilstelle für Politbotschaften. Allen Warnungen zum Trotz könnte Facebook aus dem Wahljahr 2020 als großer Sieger hervorgehen. Eine Regulierung könnte das soziale Netzwerk sogar stärken - wie das Beispiel Europa zeigt, wo Datenschutz eher den Großkonzernen nutzt.

Bloombergs Facebook-Millionen

Facebook lebt jedenfalls gut vom Wahlkampf. Medienmilliardär Michael Bloomberg, der freie Radikale unter den Demokraten, hat seit Mai 2018 mehr als 36 Millionen Dollar für Facebook-Spots ausgegeben - so viel wie kein anderer Kandidat der Demokraten. Damit liegt er gleichauf mit US-Präsident und Milliardär Trump, dessen Wahlkampfstrategen als Facebook-Virtuosen gelten. Spätestens am 3. März, dem Super Tuesday, an dem in vielen Staaten über den Kandidaten der Demokraten abgestimmt wird, soll Bloombergs Feldzug via Facebook verfangen - im Kampf gegen die Konkurrenten Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, Pete Buttigieg und Amy Klobuchar.

Der Präsidentschaftswahlkampf wird schmutzig, das ist bereits erkennbar. Kurz nach Trumps Rede zur Lage der Nation kursierte Anfang Februar bei Facebook ein zusammengeschnittenes Video, das Trumps Gegnerin Nancy Pelosi zeigt, wie sie sein Redemanuskript zerreißt - angeblich in dem Moment, als Trump einen 100-jährigen Weltkriegsveteranen ehrte. Trump und andere Republikaner teilten das Fake-Video. Die Demokraten bemühten sich vergebens, es von Facebook-Feeds entfernen zu lassen.

Politiker fordern ein hartes Durchgreifen. "WhatsApp und Instagram müssen wieder aus Facebook herausgelöst werden", sagt etwa Harvard-Professorin und Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren auf nahezu jeder Wahlkampfveranstaltung. Medienmilliardär Bloomberg hält das dagegen für Unsinn. "Weder Bernie Sanders noch Elizabeth Warren wissen, worüber sie beim Aufspalten eigentlich reden", ätzt er über seine innerparteilichen Kontrahenten.Die Chancen, Facebook einzudämmen, scheinen gering. Facebook sei "ein Konstrukt, das oberhalb der Regierungen vieler Länder und deren Aufsichtsbehörden steht", sagt David Carroll, einer der renommiertesten Datenschützer in den USA. Der Professor der New Yorker Parsons School of Design hatte damals die Aufarbeitung des Facebook-Skandals um Cambridge Analytica vorangetrieben. An seinem Arbeitsplatz in New York wirkt er desillusioniert. "Auch wenn der größte Skandal vorbei ist: ...

