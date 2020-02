16.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Marktkommentar von Raiffeisen Research: Ebenso wie die Anzahl an mit Covid-19, seit Mitte der Woche der offizielle Name für das Coronavirus, Infizierten steigt, so kannten auch die Aktienmärkte zuletzt mehrheitlich nur eine Richtung. Trotz zwischenzeitlicher kurzfristiger Abgaben liegen US-Tech-Werte im Aggregat auf YTD-Basis bereits im zweistelligen Prozentbe- reich im Plus. Und auch der breit aufgestellte S&P 500 weist mit Kalenderwoche 7 ein stattliches Plus von über 4 % auf. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...