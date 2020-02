Die Arbeit vom heimischen Schreibtisch kann Familienkonflikte verhindern, Umzüge ersparen und ist oft konzentrierter. Gäbe es da nicht ein Problem: die Kommunikation mit den Kollegen. Zeit für einen Homeoffice-Knigge.

Wahrscheinlich hat sich die Kollegin gar nicht viel dabei gedacht. Als ich letztens gegen 15 Uhr das Büro verließ, da rief sie mir hinterher: "Viel Spaß in der Sonne!" Und es stimmte ja auch: Ich bin danach zur Kita gefahren, auf dem Rad. Die Sonne schien mir ins Gesicht. Dann bin ich an den Fluss, die Sonne strahlte. Schließlich auf den Spielplatz, die Sonne wurde langsam schwächer. Und als die Sonne nicht mehr schien, habe ich mich dann an den Rechner gesetzt und ihn um kurz vor 22 Uhr heruntergefahren.

Solche Tagesabläufe sind Alltag in unserer heutigen Arbeitswelt. Und alles in allem funktionieren sie ausgezeichnet. Nach einem Tag wie dem sonnigen bin ich zwar völlig platt, wenn ich zu Bett gehe, dafür habe ich das beste aus allen Welten kombiniert: Keinen Termin im Büro verpasst, den Nachmittag mit dem Kind verbracht und schließlich in fast klösterlicher Ruhe an einem Artikel gefeilt. Wäre da nicht dieser Satz gewesen, der mir noch abends im Ohr nachhallte. Denn auch wenn er wahrscheinlich sogar nett gemeint war, so hatte er doch einen unüberhörbaren Subtext: Du hast jetzt frei, während wir hier noch arbeiten.

Jeder, der ab und zu vom heimischen ...

