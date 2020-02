Vor wenigen Tagen erteilte ein US-Richter die Erlaubnis für die Fusion von T-Mobile und Sprint. Eine Berufung gegen die Entscheidung soll es nicht geben.

Bei der Telekom-Tochter T-Mobile US wächst die Hoffnung auf grünes Licht für die geplante Fusion mit dem Rivalen Sprint. Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, erklärte am Sonntag, ihr Bundesstaat werde keine Berufung gegen die vor wenigen Tagen von einem US-Richter erteilten Genehmigung des Zusammenschlusses einlegen.

James hatte bislang den Widerstand gegen das milliardenschwere Vorhaben stellvertretend vorangetrieben. Nach der Genehmigung hatten mehrere Bundesstaaten Berufung gegen die Entscheidung angekündigt. Ob es dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...