Mit spieltheoretischen Verhandlungsgrundlagen arbeitet etwa der Düsseldorfer Dienstleister Kerkhoff Negotiations. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, für Firmen schwierige und strategisch wichtige Verhandlungssituationen mit einem möglichst vorteilhaften Ergebnis zu lösen. So lassen sich in der Chemiebranche beispielsweise Anlagen mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis beschaffen, Großaufträge profitabel "an Land ziehen" oder Akquisitionen gewinnbringend begleiten. Denn oft genug scheitern solche Verhandlungen daran, dass zu viele Emotionen im Spiel sind. Das reicht von Frustration über Verärgerung bis hin zu Siegestaumel. Doch Verhandeln geht nur, wenn diese Emotionen herausbleiben und ein klares System entwickelt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit einem Gegenüber verhandelt wird, der seine Macht als Monopolist ausspielt, oder ob sich mehrere Teilnehmer einen harten Wettbewerb liefern.

Eine klare Auftragsbeschreibung ist das A und O

Wenn man beispielsweise an den Einkauf von Investitionsgütern denkt, dann ist vielen Unternehmen schnell klar, was sie genau benötigen. Doch dort fängt die bedeutende und umfangreiche Arbeit erst an. Jeder, der sich selbst schon einmal mit einem privaten Hauskauf beschäftigt hat, weiß, dass Haus nicht gleich Haus ist und man weitaus mehr als nur "vier Wände" beschreiben muss, um seinem Traumhaus näherzukommen: Eine klare Auftragsbeschreibung ist das A und O.

Diese Erfahrung machte auch ein Unternehmen der Chemiebranche, das kurzfristig eine ausgefallene Produktionsanlage erneuern musste und dabei sein Augenmerk nicht nur auf Modernität, sondern auch auf das Thema Nachhaltigkeit richtete. Für eine ausführliche Marktrecherche blieb keine Zeit, zumal bei solchen Anlagen die Zahl möglicher Anlagenbauer eher gering ist. Und genau zu diesem Zeitpunkt stellt ein Unternehmen bereits die Weichen für eine erfolgreiche und kostenoptimale Vergabe.

Je weniger Informationen die Anlagenbauer mit der Ausschreibung erhalten, desto deutlicher unterscheiden sich die Konzepte beim Rücklauf. Dadurch wird ein objektiver Vergleich der Angebote so gut wie unmöglich. Eine optimale Ausarbeitung der Spezifikationen ist oft mit hohem Aufwand und akribischer Detailarbeit verbunden, und fehlendes Know-how und Termindruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...