Exklusive Umfrage: Volks- und Betriebswirte warnen davor, eine lockerere Haushaltspolitik zu erlauben.

So etwas nennt man wohl empirische Evidenz: Seit Verabschiedung der Schuldenbremse im Grundgesetz ist der Anteil der Staatschulden in Relation zur Wirtschaftsleistung kontinuierlich gesunken. 2019 hielt Deutschland erstmals seit Jahren die zulässige "Maastricht-Grenze" von 60 Prozent ein. Trotzdem würden Kritiker wie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans die fiskalische Daumenschraube gern wieder lockern. Das Argument: Weil der Staat massiv in Infrastruktur und Klimaschutz investieren müsse, brauche er (noch) mehr Geld.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...