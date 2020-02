Während sich Non-Financials (20 %) als auch Financials (24 %) im Hintergrund hielten, wurde abermals eine starke Emissionswoche (EUR 51 Mrd.) am europäischen Anleihemarkt verzeichnet. Am Freitag war mit JPMorgan (EUR 1,25 Mrd., MS+60 BP, 8NC7) nur ein Emittent mit einer EUR Anleihe am Primärmarkt aktiv. Damit könnte das Interesse von US-Emittenten im EUR Markt weiterhin hoch bleiben. Seit Jahresanfang wurden EUR 12,5 Mrd. von US-Emittenten begeben und damit leicht über dem Vorjahrsvergleichswert von EUR 11,7 Mrd. Auffallend hierbei ist, dass diese vor allem von Financials Emittenten getrieben wurde (EUR 10,1 Mrd. seit Jahresanfang vs. EUR 2 Mrd. im VJ). Mit Dow Chemical (Multitranche Benchmark mit 7J, 12J und ...

