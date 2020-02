Hohe Kursgewinne in China dürften zum Beginn der neuen Börsenwoche auch deutsche Aktien weiter anschieben. Dem Dax -0,01% winkt ein weiteres Rekordhoch. So steigt der DAX um 0,20 Prozent auf 13.768 Punkte an, womit das Barometer allmählich Kurs nimmt auf die runde Marke von 14 000 Zähler."Dass in einem solchen Umfeld Rekordstände an den internationalen Börsenplätzen erzielt wurden, eröffnet Potenzial ...

