In China läuft der Wachstumsmotor langsam wieder, die Geldpolitik wird dort gelockert. Für den europäischen Markt mehren sich aber die Warnsignale.

Aller guten Dinge sind drei, lautet ein volkstümliches Sprichwort. Für den deutschen Aktienmarkt scheint das offenbar nicht zu gelten. Nach drei neuen Rekordhochs in der vergangenen Woche markiert der deutsche Leitindex einen neuen Rekordstand. In der ersten Handelsstunde notiert die Frankfurter Benchmark mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 13.794 Zählern. Das bisherige Rekordhoch lag bei 13.788 Punkten.

Am vergangenen Freitag hatte der Index nach einer turbulenten Woche kaum verändert bei 13.744 Zählern geschlossen,.

Der Handel dürfte heute ansonsten in ruhigen Bahnen verlaufen. Es stehen keine wichtigen Daten an und die US-Märkte haben am heutigen Montag geschlossen: Presidents' Day lautet der Feiertag.

Die Handelsblattumfrage Dax-Sentiment zeigt Warnsignale: "Für eine Fortsetzung der Rally braucht es inzwischen schon positive Ereignisse", meint Stephan Heibel nach Auswertung der Erhebung. Denn sowohl die Nachfrage nach Aktien als auch die Zuversicht der Anleger schwinden. "Somit gibt es immer weniger Anleger, die bereit sind, auf Allzeithochs Aktien für ihr Depot zu kaufen", erläutert der Sentimentexperte.

Die weiter fallenden Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus in China haben die Märkte angetrieben. Nun geht es darum, die genaue Schwere der wirtschaftlichen Schäden zu beziffern. Einige Konjunkturindikatoren wie beispielsweise der Baltic Dry Index, der die Frachtraten für wichtige Massengüter wie Kohle, Eisenerz und Getreide auf den größten Transportern anzeigt, müsste nach dem Einbruch der vergangenen Wochen wieder steigen. Bislang zeigt er lediglich an, dass der Preisverfall gestoppt wurde.

Ökonomen rechnen damit, dass die Folgen der Epidemie in den nächsten Wochen für Europa deutlich spürbar werden. Das Virus trifft Unternehmen zweifach: Zum einen entfällt Nachfrage aus China, weil dort die Produktion heruntergefahren werden musste und Einkommen stagnieren. Zum anderen werden Produktionsketten unterbrochen, weil chinesische Zulieferungen ausfallen.

In China selbst läuft offenbar der Wachstumsmotor langsam wieder. "Viele meiner Freunde posteten heute Morgen in sozialen Medien Bilder vom Verkehrsstau in Peking und Shanghai", schreibt Commerzbank-Devisenanalyst Hao Zhou in seinem heutigen Morgenkommentar. Natürlich werde es einige Zeit dauern, bis die Wirtschaft zur Normalität zurückfindet.

Der Markt geht mittlerweile davon aus, dass China umfassende fiskalpolitische Impulse einleiten wird. Schließlich greift die chinesische ...

