Dividenden sind eine feine Sache bei Aktien. Während Zinsen auf Festgeldkonten, Sparbüchern und Co. weiter nahe ihrem Nullpunkt dümpeln und teilweise sogar Negativzinsen eine Rendite auf Ihr Geldvermögen gänzlich verhageln, gibt es Aktien, die interessante Dividenden von 5 Prozent oder mehr bieten. Gerade auch in einer Korrekturphase sind stabile Dividendentitel eine wichtige Säule in Ihrem Depot. Denn die Dividende einer Aktie wird NICHT vom Aktienkurs beeinflusst. Sind Sie in echte Dividendentitel investiert, also in Unternehmen, die schon sehr lange eine hohe Dividende zahlen, ist Ihnen diese Form der Rendite relativ sicher - egal wo der Aktienkurs gerade steht! Haben Unternehmen einmal mit der Auszahlung von Dividenden begonnen, legen sie meistens sehr viel Wert auf eine konstante Ausschüttungspolitik. Und es kommt noch besser: Viele Unternehmen erhöhen regelmäßig ihre Ausschüttung. Unternehmen, die ihre Dividende sogar jährlich steigern, nennen wir DividendenKönige. Sind Sie in solche DividendenKönige investiert, bedeutet dies: Ihre persönliche Dividendenrendite (diese ergibt sich aus der ausgeschütteten Dividende je Aktie geteilt durch Ihren Einstiegskurs) steigt ebenfalls von Jahr zu Jahr!