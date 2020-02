Mit der Umstrukturierung will Emerson Automation Solutions seinen Auftritt im deutschsprachigen Raum stärken. Schinzel hat bereits zum 1. Januar 2020 die Verantwortung als Vice President und Geschäftsführer für die DACH-Region und Deutschland übernommen. Schwerpunkte seiner Arbeit werden sein, die Digitalisierung in der Industrie mitzugestalten, mit dem Produktportfolio von Emerson auch in einem schwierigen Marktumfeld Wachstum zu generieren und dazu auch die jüngsten Akquisitionen erfolgreich zu integrieren.

Mathias Schinzel ist Diplom-Betriebswirt und begann seine Karriere bei der Heraeus Holding in Hanau, ehe er 1997 bei Emerson in der Sparte Prozesstechnik anheuerte. Dort hatte er seither verschiedene Führungspositionen in USA, Asien und Europa inne und war vor allem in den Bereichen der Mess- und ...

