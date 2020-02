Enis Ersü, Gründer von Isra Vision, hat in den vergangenen 35 Jahren einen Technologiekonzern aufgebaut, der heute rund 900 Mitarbeiter an 25 Standorten weltweit hat. Das Unternehmen begann als Ausgründung der Technischen Universität Darmstadt. Der Vorstandsvorsitzende wird in diesem Jahr 67 Jahre alt und sucht bereits seit Längerem nach einer Konzeption, mit der Isra den nächsten Wachstumsschritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...