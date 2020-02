Vor der Bundestagswahl müsse sich die CDU inhaltliche Fragen stellen, sagt der CSU-Chef. Vor allem, ob sie weiter regieren will - oder es den Grünen überlässt.

Mit Blick auf möglicherweise notwendige Koalitionen nach der Bundestagswahl ist die Union nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder nicht für den Umgang mit den Grünen vorbereitet. "Am Ende wird es bei der nächsten Wahl ja nicht nur um die Frage Schwarz-Grün gehen, sondern Schwarz oder Grün.

Wer ist die Nummer eins, wer stellt den Kanzler oder die Kanzlerin", sagte Bayerns Ministerpräsident am Montag vor einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Fakt sei ja nun einmal, dass die SPD erklärt habe, unter keinen Umständen wieder in Regierungsverantwortung zu gehen. "Insofern werden das noch schwere ...

