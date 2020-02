OMV -0.43% EE82 (ECOM1): Die OMV ist als Erdgas- und Erdölproduzent. Sie betreiben ein breites Netz an Tankstellen und sowie drei Raffenerien in Europa. Die OMV forscht aber auch aktiv an der innovativen Methode ReOil, wodurch Plastik wieder zurück in hochwertiges Öl verwandelt werden kann. Damit kann bis zu 50% des österreichischen Plastiks sinnvoll genutzt werden. Desweiteren betreibt die OMV eigene Wasserstofftankstellen und baut dieses Netz immer weiter aus. Seit 2018 ist die OMV AG auch im DJSI World Index gelistet. Als großes Industrieuunternehmen beschreitet die OMV einen schwierigen, aber bisher überdurchschnittlich erfolgreichen weg in Richtung Nachhaltigkeit. (17.02. 13:26) >> mehr comments zu OMV: ...

