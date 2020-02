Ein Sondergipfel soll Klarheit über den EU-Haushalt für die kommenden Jahre bringen. Doch das ist nicht die einzige Baustelle. Seit dem Austritt Großbritanniens sind die Rufe nach Reformen unüberhörbar.

Das Drama um den Brexit hat Europa lange gelähmt. Dabei wurden auch einige schwerwiegende Schwächen im System sehr deutlich: Jede Entscheidung erfordert zunächst ein zähes Ringen unter zunehmend zerstrittenen Partnern. Oft genügt dann das Veto eines einzigen Staates, um mühsam ausgehandelte Kompromisse doch noch zu kippen. Jetzt kommt ein weiteres Problem hinzu: Mit den Briten hat die Union einen wichtigen Beitragszahler verloren.

Beim Budget sind Anpassungen also unvermeidbar. Entweder müssen Kürzungen durchgesetzt werden oder die Beiträge der verbliebenen 27 Staaten müssen steigen. Womöglich läuft es auf eine Mischung aus beidem hinaus. In jedem Fall droht ein harter Kampf darum, wer auf was verzichtet und wer wie viel draufzahlt. Dahinter steht aber auch eine ganz andere Frage - nämlich die, wo es mit der EU künftig hingehen soll. Kritiker vermissen schon seit Jahren eine klare Vision.

Politisch könnte der Brexit in Brüssel also einen Prozess in Bewegung bringen, den viele Experten als überfällig betrachten. Ob in Fragen der Wirtschaft, der Verteidigung, der Außenbeziehungen oder der Erweiterung der Union auf dem Balkan - der Handlungsbedarf lässt sich kaum ignorieren. Entsprechend wurde der Wunsch nach strukturellen Veränderungen zuletzt immer öfter und immer offener ausgesprochen. "All dies erfordert eine Erneuerung des europäischen Ansatzes", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron. "Wir leben nicht mehr in der Welt der 1990er Jahre."

Wie sehr die EU hinter ihren Potenzialen zurückbleibt, hat nicht erst der Brexit gezeigt. Auch in der Finanzkrise vor zehn Jahren, als die Verschuldung Griechenlands den Euro in Bedrängnis brachte, machte Brüssel nicht immer eine gute Figur. Die Schwerfälligkeit der Institutionen lässt ein starkes, agiles Europa oft wie ein Wunschtraum erscheinen.Durch den Brexit klafft ab sofort nicht nur in der Kasse der EU eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...