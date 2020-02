"Mit dem neuen Büro in Dubai, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (V.A.E.), erhält Seepex in der Region die nötige Präsenz, um künftig Kunden noch schneller und enger bei unterschiedlichsten Förderaufgaben unterstützen zu können", so Alexander Kuppe, Managing Director Group CSO. Zu den Aufgaben der Niederlassung gehören die Betreuung von Key Accounts, die regionale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...