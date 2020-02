London (www.fondscheck.de) - Rize ETF, Europas erster auf thematische ETFs spezialisierter Emittent, bringt heute zwei Produkte an die Börse in Frankfurt (Xetra): Den Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (ISIN IE00BJXRZ273/ WKN A2PX6U) (BLUM) sowie den Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (ISIN IE00BJXRZJ40/ WKN A2PX6V) (RCRS), so Rize ETF in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...