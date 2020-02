Ort des Tages: SHT Region Ost (Frauenthal). SHT versorgt Installateure mit einem umfangreichen Vertriebs-, Service- und Logistiknetz sowie einem breiten Sortiment rund um Sanitär, Heizung und Installationstechnik. Das Unternehmen vertreibt mit bekannten Industriemarken, den erfolgreichen Eigenmarken "Prisma" und "SaniMeister" in Summe rund 700.000 Artikel und gehört zur börsenotierten Frauenthal Holding. In Perchtoldsdorf ist die größte Vertriebsniederlassung der SHT beheimatet. Sie entstand aus dem Zusammenschluss von SHT Wien, vormals Josef Kucharik (gegründet 1951) und SHT Niederösterreich, früher VS Sanitär (seit 1872). Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link ...

Den vollständigen Artikel lesen ...