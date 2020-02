Der eine beheizt den Hubschrauberhangar des US-Präsidenten, der andere kühlt Energiespeicher in Katar. Potenzielle Weltmarktführer von morgen zeigen, wie man mit grünem Wirtschaften Erfolg hat.

Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass der prominenteste Kunde von Friedhelm Schlößer den Klimawandel mal als "Scherz" bezeichnet hat. Dass er nicht daran glaubt, dass der Mensch für den Anstieg des Meeresspiegels und sich häufende Unwetter verantwortlich ist. Ja, dass er von der Ölförderung in seinem Land schwärmt und Kohle nach wie vor als Rohstoff preist.

"Trump weiß wahrscheinlich gar nicht, dass in seinem Hangar unsere Strahler hängen", sagt Schlößer, 59, einer von zwei Geschäftsführern des mittelständischen Heizausrüsters Schwank. Als das Kölner Familienunternehmen seine Heizsysteme vor rund sechs Jahren in die Hallen verbaute, in der Donald Trumps Präsidentenhubschrauber parkt und die Air Force One gewartet wird, da ging es nicht in erster Linie darum, etwas Gutes fürs Klima zu tun, sondern darum, Kosten zu sparen. Dass Schwanks Infrarotsysteme mit den Heizkosten auch den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich senken, das ist nur ein netter Nebeneffekt. Aber einer, der sich für das 1933 gegründete Unternehmen nun auszahlt: So ist Schwank gerüstet für eine Welt, in der immer strenger auf Ökobilanzen geschaut wird.

Die Klimaerwärmung zu bremsen gilt als die Menschheitsaufgabe des 21. Jahrhunderts. Deshalb steigt derzeit auch der Druck auf Unternehmen, ihren Teil dazu beizutragen. Er kommt längst nicht mehr nur von Ökoaktivisten, sondern auch von Investoren. Larry Fink, Chef der weltweit größten Fondsgesellschaft Blackrock, forderte in einem Brief von den Unternehmen, deren Geld Blackrock verwaltet, mehr für den Klimaschutz zu tun. 72 Prozent der institutionellen deutschen Anleger achten inzwischen auf Nachhaltigkeitskriterien wie Umwelt- und Sozialstandards. Das hat 2019 eine Studie von Union Investment ergeben. Sieben Prozentpunkte mehr als 2018, es war der höchste Wert seit Beginn der Befragung 2009.

Ein Grund für die wachsende Bedeutung des Themas ist, dass die Folgen des Klimawandels für die Wirtschaft immer deutlicher werden. "Für Unternehmen geht kein Weg mehr an Nachhaltigkeit vorbei - allein aus Eigeninteresse", sagt Annette Kleinfeld, die an der Hochschule Konstanz zu Unternehmensethik forscht. Kunden und Geldgeber erwarteten von Konzernen vermehrt, gesellschaftlich verantwortlich zu wirtschaften - von der Produktion bis zur Lieferkette.

Derzeit stehen vor allem die Großkonzerne im Fokus der Debatte: Siemens mit seinem umstrittenen Projekt für die Ausstattung einer australischen Kohlemine, der Braunkohleförderer RWE oder der Autohersteller VW. Dabei sind es vor allem die Mittelständler, die die deutsche Wirtschaft prägen - und unter ihnen sind viele schon einen Schritt weiter und leben Nachhaltigkeit vor. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Sie wollen, dass es ihren Unternehmen auch in Jahrzehnten noch gut geht. So hatte auch bei den mittelständischen Unternehmen Schwank aus Köln und Technotrans aus dem Münsterland die Ausrichtung auf klimaschonende Produkte einen simplen Grund: Sie boten schlicht größere Marktpotenziale - und haben die Unternehmen so in die Riege der "Future Champions" befördert: Sie zählen zu möglichen Weltmarktführern von morgen (siehe Tabelle). Unter denen finden sich - angesichts der absehbaren Konjunktur wenig erstaunlich - viele Firmen, die ihr Geld bereits heute mit nachhaltigen Produkten verdienen. So eignen sich die Beispiele Schwank und Technotrans auch als Vorbild für die Tausenden Unternehmer im Land, die derzeit rätseln, wie ihre Erzeugnisse in einer klimaneutralen Wirtschaft noch bestehen sollen.

Vorbild Sonne

Die Kölner Firma Schwank etwa hat bereits 1938 die Gas-Infrarotheizung erfunden und wärmt und kühlt damit Lager- und Produktionshallen, seit den Dreißigern bereits Barbesucher auf Terrassen und seit den Fünfzigern auch Fußballfans in Stadien. Im Vergleich zu den verbreiteten Heizpilzen mit einer Gasflamme machen die Strahler nach Angaben des Unternehmens Energieeinsparungen bis zu 50 Prozent möglich. Schwank setzte bereits auf Energieeffizienz, als an ein Verbot von Ölheizungen noch niemand dachte. Nun, da grüneres Heizen zum Zeitgeist geworden ist, kann das Unternehmen auf langjährige Erfahrung verweisen.

Infrarotheizungen funktionieren im Prinzip wie die Sonne: Die Strahlen treffen auf die Erde, erwärmen den Boden und alles, ...

