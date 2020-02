Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. München (pts019/17.02.2020/15:00) - Weiche Faktoren sind die größten Blockaden für digitale Transformation in Deutschland: Hierarchischer Führungsstil, ein Mangel an Diversity sowie an digitalen Fachkräften bremsen den Fortschritt. Gleichzeitig nähern sich die unterschiedlichen Branchen im Grad ihrer Digitalisierung an. Zu diesen Ergebnissen kommt die dritte Studie der Initiative "Digital Transformer of the Year" (DTOY), die Transformationsverantwortliche verschiedener Branchen zusammenbringt und zudem die Vorreiter der Digitalen Transformation mit dem DTOY-Award auszeichnet.



Der DTOY hat in den vergangenen Monaten mit der Messe München einen starken Partner dazugewonnen. Dank dieser Kooperation ist die Auszeichnung der besten digitalen Transformatoren in diesem Jahr in den "Command Control Summit" für Cybersecurity- und Risk-Vordenker eingebettet und trägt das gemeinsame Motto "Für eine sichere Digitale Transformation". Das Verleihungsevent hat sich seit 2017 zum wichtigen Treffpunkt für eine übergreifende Community aus CEOs, CDOs und anderen Transformationsverantwortlichen entwickelt.



Dass Austausch und Netzwerken wichtig sind, zeigen die Ergebnisse der DTOY-Studie: Nur 30% der StudienteilnehmerInnen empfinden ihre Branche als in der Digitalen Transformation weit fortgeschritten. Gleichzeitig gibt es aber auch Entwicklungen: So holten etwa Automotive-Unternehmen im Vergleich zum vergangenen Jahr auf den Digitalisierungsprimus Medienbranche deutlich auf.



Die Ergebnisse der Studie im Überblick erhalten Sie hier: https://www.dtoy.digital/studie-2019



Die Studie zeigt zwar eine Modernisierung der Unternehmenskultur als große Chance der Digitalen Transformation, gleichzeitig ist das noch häufig in Unternehmen vorherrschende zu starre, hierarchische Mindset ihre stärkste Bremse. Deutlicher Ausbaubedarf besteht zudem in der Abwehr von Cyberangriffen: Ein Fünftel der Befragten gab an, keinerlei Cybersecurity-Maßnahmen zu treffen.



Die DTOY-Awardverleihung vereint Networking, Know-how und Best Practices und findet am Abend des 04.03.2020 im ICM Internationalen Congress Center in München statt. Vogel Communications Group und _MEDIATE verleihen die unabhängige Auszeichnung "Digital Transformer of the Year" bereits zum dritten Mal. Auch dieses Jahr ist Dorothee Bär, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Schirmherrin der Initiative.



Weiterer Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier: https://www.dtoy.digital



Die nominierten Unternehmen zum "Digital Transformer of the Year" sind: * Automotive: BMW, Daimler, VW * Industrie und Technik: Evonik, Festo, Phoenix Contact * Maschinen- und Anlagenbau: Kuka, SEW Eurodrive, Siemens, Trumpf * Medien: Axel Springer, Haufe Group, Ströer



