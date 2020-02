Zu Wochenbeginn präsentieren Ihnen unsere beiden aktienlust.tv-Frontmänner Mick Knauff und Jürgen Schmitt wie gewohnt die wichtigsten Informationen zum Start in die neue Börsenwoche. Dabei geht es natürlich um die neuen Rekorde an den Aktienmärkten und die weit geöffneten Geldschleusen der Notenbanken. Gerade zum Wochenstart hat die chinesische Notenbank wieder reichlich Geld in den Markt gepumpt und die Zinsen gesenkt. Doch wie lang geht das gut? Und auf welche Ereignisse und Zahlen sollte man ...

