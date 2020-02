Nach Ansicht vieler Analysten winken diese Woche neue Rekorde an den Börsen. Andere warnen vor negativen Folgen für deutsche Unternehmen durch Produktionseinschränkungen in China. 17. Februar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Zahl der Coronavirus-Fälle steigt und steigt - doch an den Börsen wird das mit Schulterzucken quittiert. "An den Aktienmärkten scheint das Thema fast schon abgehakt zu sein", kommentiert Markus Reinwand von der Helaba. An den chinesischen Festlandsbörsen sind die Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...