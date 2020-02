Die in Wien und Frankfurt gelistete Eyemaxx Real Estate AG erhöht das Kapital. Insgesamt sollen bis zu 880.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu je 9,00 Euro ausgegeben werden. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung soll für die Umsetzung von Immobilienprojekten und den Ausbau des Bestandsportfolios eingesetzt werden. So sollen ausgewählte selbstentwickelte Objekte in den Bestand übernommen und Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht im Rahmen von Forward Sales veräußert werden, so die Gesellschaft. Die neuen Aktien werden den Aktionären der Eyemaxx Real Estate AG im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Dabei wird das Bezugsangebot in Form eines prospektfreien Angebots in Deutschland durchgeführt. Innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...