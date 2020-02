Bei der ersten Debatte über den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU kommen fundamentale Gegensätze zwischen den Mitgliedstaaten auf. Viele Minister fordern Nachbesserungen.

Der milliardenschwere Haushaltsplan der Europäischen Union für die nächsten sieben Jahre stößt bei den Mitgliedstaaten auf wenig Zustimmung. Minister aus den 27 EU-Ländern haben bei der ersten gemeinsamen Debatte über den neuen Vorschlag am Montag viele Nachbesserungen unterschiedlicher Art gefordert. EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn kündigte nach dem Ratstreffen weitere Konsultationen an.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz forderte, die EU müsse sich bei ihren Ausgaben mehr auf Zukunftsthemen konzentrieren. Das tue EU-Ratspräsident Charles Michel in seinem Vorschlag für den Finanzrahmen der Jahre 2021 bis 2027 zu wenig. "Das, was für die Zukunft wichtig ist, ist noch nicht so ausgebaut, dass man damit zufrieden sein kann", sagte Scholz in Brüssel.

Spaniens Außenministerin Arancha González Laya erklärte: "Aus unserer Sicht ist der Vorschlag, den der EU-Ratspräsident auf den Tisch gelegt hat, nicht ausreichend für eine Einigung." Nun müssten die Staats- und Regierungschefs entscheiden, sagte Staatssekretärin Andreja Metelko-Zgombic für den kroatischen Ratsvorsitz. Der EU-Sondergipfel beginnt am Donnerstag.

Ein EU-Diplomat sagte, die Ratssitzung habe fundamentale Gegensätze zwischen den Mitgliedstaaten bestätigt. Vor allem die Niederlande, Dänemark, Schweden, Österreich, ...

