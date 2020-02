Der Aktienmarkt in Tokio ist mit Verlusten in den Tag gestartet. Apple hatte zuvor angekündigt, dass es seine Umsatzprognose verfehlen wird.

Der Aktienmarkt in Tokio hat nach einer Umsatzwarnung von Apple wegen des Coronavirus-Ausbruchs mit einem deutlichen Minus den Handel begonnen. Besonders Technologie-Werte zogen die wichtigsten Indizes am Dienstag ins Minus. Der iPhone-Hersteller hatte zuvor wegen des Ausbruchs in China seine eigenen Umsatz-Ziele zurückgenommen. Die Hersteller von Maschinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...